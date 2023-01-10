Польща та Франція підштовхують Німеччину до надання Україні танків Leopard – Politico

Менш ніж через тиждень після того, як Німеччина нарешті погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, зростає тиск на Берлін, щоб посилити щодо надання Україні сучасних бойових танків Leopard.

Про це повідомляє Politico.

Франція та Польща підштовхують найбільшу Німеччину до оснащення Києва своїм потужним танком Leopard 2, а Велика Британія, як повідомляється, розглядає можливість відправки близько десятка своїх основних бойових танків Challenger 2 в Україну. Якби Велика Британія зробила це, Берліну було б значно важче прикриватися своїм нинішнім аргументом про те, що він не хоче діяти самостійно, надсилаючи важке озброєння.

Через майже рік війни Росії проти України західні військові аналітики побоюються, що Москва розпочне новий наступ найближчими тижнями чи місяцями, скориставшись виснаженням запасів боєприпасів у Києві.

Постачання сучасних західних танків, таких як Leopard 2, було б великим поштовхом для української армії, оскільки союзники Києва досі були готові відправляти лише старі радянські танки, які все ще були на складах країн Східної Європи, а також інших системи озброєння, такі як гаубиці та ППО.

Французький чиновник сказав POLITICO, що Париж тисне на Берлін зі сподіванням досягти від ФРН згоди на відправку танків Leopard в Україну перед франко-німецьким самітом 22 січня, у 60-ту річницю Єлисейського договору про партнерство між двома країнами.

Подібний тиск надходить і з боку Польщі, яка хоче сформувати широку коаліцію із західними партнерами для спільної передачі Leopard Україні.

“Ми заохочуємо інші країни сформувати широку коаліцію для передачі Україні більш сучасних танків, таких як танки Leopard”, — сказав польському громадському радіо заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

Німеччина, Іспанія, Польща, Греція, Данія та Фінляндія є серед багатьох країн, які вже використовують приблизно 60-тонний Leopard 2, який оснащений 120-міліметровою гарматою, а також найсучаснішою системою захисту та бронею. Це дозволить союзникам спільно організувати доставку як танків, так і необхідних боєзапасів, а також об’єднати зусилля для необхідного технічного обслуговування та ремонту.

“Українці дуже хочуть Leopard, тому що їх багато в наявності по всій Європі!, — сказав французький чиновник, який знайомий з дискусіями щодо танків.

Однак, оскільки Leopard виробляються мюнхенською оборонною компанією Krauss-Maffei Wegmann, для їх доставки в Україну потрібен реекспортний дозвіл країни походження, Німеччини, тобто міжнародний тиск зараз зосереджений на Берліні.

“Польща може передати Leopards лише в коаліції країн”, – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький журналістам, додавши, що переговори з іншими країнами про створення такого альянсу тривають.

“Я говорив про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом кілька тижнів тому в Брюсселі, і я думаю, що ми можемо дізнатися більше про це в найближчі кілька днів”, – додав Моравецький.

Речник німецького уряду відповідаючи на запитання про вимоги інших країн щодо створення танкового альянсу заявив, що “на даний час йому невідомо про такі запити”, але наголосив, що “ми постійно переоцінюємо ситуацію, а потім робимо висновки на міжнародному рівні”.

Буквально минулого четверга, 5 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден у спільній заяві оголосили, що їхні країни надішлють в Україну бойові машини піхоти — до 40 німецьких Marders і близько 50 американських Bradley; наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон поспішив, оголосивши про поставку французьких бойових броньованих машин AMX-10 RC.

У той час як німецькі офіційні особи наполягають, що це оголошення було результатом тісної координації, багато факторів, як-от заява міністеки оборони ФРН Крістін Ламбрехт тижнями раніше свідчать, що для Німеччини здавалось неможливим надіслати будь-які Marders в Україну, оскільки вони їй потрібні для її власної армії. Тому вважається, що Берлін прийняв рішення про надання Marders неохоче і лише під впливом зростаючого міжнародного тиску.

Таку думку зокрема вислови один із французьких чиновників, який на умовах анонімності повідомив, що заява президента франції Емманюеля Макрона щодо надання Україні бойових броньованих машин “полягала у тому, щоб порушити табу (а відправлення західних танків в Україну – ред.) та змусити німців рухатися”.

“Між Макроном і Зеленським є співучасть, і це було певною мірою зрежисовано, щоб зняти небажання США та Німеччини [надіслати танки]”, — сказав чиновник.

Україна також звернулася до Парижа з проханням надіслати в Україну французькі бойові танки Leclerc, запит, який зараз розглядається французькою владою.

Французькі офіційні особи попереджають, однак, що танки Leclerc більше не виробляються, що викликає питання щодо технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами — проблем, з якими Leopards, через їх широку доступність у багатьох країнах і їх виробництво, не стикаються.

Однак Франція була б готова розгорнути свої танки Leclerc союзникам по НАТО, які надсилають кілька своїх власних танків Leopard в Україну, щоб заповнити прогалини, сказав чиновник у Парижі.

Один чиновник у Берліні сказав, що нещодавній помітний дипломатичний успіх Шольца, а саме те, що Китай та ширша коаліція інших країн G20 підписали заяву, яка закликає Росію не використовувати ядерну зброю, зменшив занепокоєння Берліна щодо поставок більшої кількості західної військової техніки для України.

Однак речник німецького уряду підкреслив, що однією з ключових цілей Берліна залишається уникнення участі у війні, і додав, що “немає жодного автоматизму”, який зробив би поставку Leopard “наступним логічним кроком” після рішення про надання танків Marder.

Тим часом німецьке інформаційне видання Der Spiegel повідомило, що уряд Сполученого Королівства розглядає можливість постачання близько десятка танків Challenger 2 в Україну, що зробить її першою країною, яка підтримає Київ західними основними бойовими танками.

Лондон вже оголосив про можливу поставку партнерам, пише Der Spiegel, додавши, що рішення, ймовірно, буде офіційно прийнято лише на запланованій зустрічі західних оборонних чиновників на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня.

Міністерство оборони Сполученого Королівства не спростувало і не підтвердило цю інформацію, а речник сказав: “Уряд зобов’язався зрівняти або перевищити торішнє фінансування військової допомоги Україні у 2023 році, і ми продовжуватимемо розвивати нещодавні пожертви за допомогою навчання та подальшого надання обладнання”.