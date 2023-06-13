Польща та Литва закликали НАТО відповісти на розміщення ядерного озброєння РФ в Білорусі

Джерело: Financial Times
Ландсбергіс, чия країна прийматиме саміт НАТО наступного місяця, зазначив FT, що, хоча Альянс має достатні плани на випадок кризи, необхідно зробити більше проти постійних загроз Росії своїм сусідам на східному фланзі.
Країни Балтії мають бути посилені. Литву треба підсилити, тому що у нас вразлива територія”, – пояснив він.
В РБ планують завершити зведення споруд для ядерних боєприпасів вже 7–8 липня, після чого одразу розпочнеться розміщення в країні тактичного ядерного озброєння, заявив 9 червня російський президент Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком.
НАТО має зреагувати на кроки Росії, спрямовані на розміщення ядерної зброї в сусідній Білорусі, також вважає президент Польщі Анджей Дуда, інформує Bloomberg.
Я абсолютно переконаний, що така ситуація вимагає однозначної відповіді з боку НАТО”, – заявив Дуда на спільній пресконференції в Парижі 12 червня перед переговорами з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.
- Президент Росії Володимир Путін заявив у п’ятницю, що Москва розмістить частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі наступного місяця. Цей крок білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала спробою шантажувати Захід.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що “питання України потрібно було розв’язати у 2014-2015 роках”, коли Україна не була готова до війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена прагне залучити Росію до переговорів для обговорення контролю над ядерною зброєю після того, як президент Володимир Путін зупинив участь Росії в угоді на початку 2023 року.