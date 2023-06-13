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Польща та Литва закликали НАТО відповісти на розміщення ядерного озброєння РФ в Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що країни НАТО мають покращити оборонні плани для країн Балтії, особливо в той час, як Росія готується переправити ядерне озброєння в сусідню Білорусь.

Вівторок, 13 червня 2023, 22:08
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Джерело: Financial Times

Ландсбергіс, чия країна прийматиме саміт НАТО наступного місяця, зазначив FT, що, хоча Альянс має достатні плани на випадок кризи, необхідно зробити більше проти постійних загроз Росії своїм сусідам на східному фланзі.

Країни Балтії мають бути посилені. Литву треба підсилити, тому що у нас вразлива територія”, – пояснив він.

В РБ планують завершити зведення споруд для ядерних боєприпасів вже 7–8 липня, після чого одразу розпочнеться розміщення в країні тактичного ядерного озброєння, заявив 9 червня російський президент Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком.

НАТО має зреагувати на кроки Росії, спрямовані на розміщення ядерної зброї в сусідній Білорусі, також вважає президент Польщі Анджей Дуда, інформує Bloomberg.

Я абсолютно переконаний, що така ситуація вимагає однозначної відповіді з боку НАТО”, – заявив Дуда на спільній пресконференції в Парижі 12 червня перед переговорами з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.

Теги: Габріеліус Ландсбергіс, Дуда, заклик, країни Балтії, країни НАТО, НАТО, Польща, розміщення російської зброї в РБ

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