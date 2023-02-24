Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща та ще три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це він повідомив на пресконференції з нагоди роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

Зеленський розповів, що 24 лютого мав в зустріч із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Політики домовилися про можливість навчання українських військових на винищувачах F-16 у Польщі.

“Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами – не буду говорити, з якими – є можливість отримати ці навчання і літаки”, – сказав президент України.

За його словами, “диму без вогню не буває”, тому для навчань потрібен “певний термін”. Втім, Україна хоче пришвидшити процес, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.