У Польщі з 17 по 19 квітня відбудуться командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Польщі.

Зазначається, що навчання організовано Головним управлінням Національної поліції Польщі спільно з ФБР США.

“Основна мета навчань – реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов’язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою”, – розповіли у пресслужбі поліції Польщі.

А також зазначили, що навчання триватимуть три дні, до середи, 19 квітня 2023 року, а їхні окремі епізоди охоплять територію інших провінцій.

У поліції Польщі пояснили, що організація такого типу навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози.

Зокрема, навчання проходитимуть в умовах, наближених до реальних, завдяки чому можна буде відпрацювати принципи взаємодії з іншими суб’єктами, які беруть участь у заходах, та практично перевірити знання, якими володіють офіцери у сфері виконання службових обов’язків.