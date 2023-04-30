Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що держава поновлює присутність військ у прикордонних районах та зміцнює інші заходи безпеки.

Про це мовиться в матеріалі видання “Польське радіо”.

Як повідомляється, подібну заяву Моравецький зробив під час візиту в Бартошиці, що знаходяться недалеко польського кордону з Калінінградською областю Росії.

“Вздовж усієї прикордонної смуги ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це така собі периметрія. Також ми продовжимо заходи з посилення присутності прикордонної служби і в цілому всіх інших служб”, – пояснив він.

За словами Моравецького, локалізація польського війська в прикордонних районах поступово відновлюється і є частиною плану з покращення безпеки в цих регіонах.

Додамо, що в польському лісі поблизу міста Бидгощ виявили уламки невідомого військового об’єкта. За даними ЗМІ, йдеться про ракету класу “повітря-земля”.

Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція та жандармерія.