Про це мовиться в матеріалі видання “Польське радіо”.
Як повідомляється, подібну заяву Моравецький зробив під час візиту в Бартошиці, що знаходяться недалеко польського кордону з Калінінградською областю Росії.
“Вздовж усієї прикордонної смуги ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це така собі периметрія. Також ми продовжимо заходи з посилення присутності прикордонної служби і в цілому всіх інших служб”, – пояснив він.
За словами Моравецького, локалізація польського війська в прикордонних районах поступово відновлюється і є частиною плану з покращення безпеки в цих регіонах.
Додамо, що в польському лісі поблизу міста Бидгощ виявили уламки невідомого військового об’єкта. За даними ЗМІ, йдеться про ракету класу “повітря-земля”.
Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція та жандармерія.
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