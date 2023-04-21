Про це інформує RMF24.
Зазначається, що після другої години ночі в законодавчому віснику з’явилося розпорядження міністра розвитку і технологій Вальдемара Буди, яке дозволило транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі.
За даними видання, перші транспортні засоби з продуктами харчування з України, які перетнуть пункт пропуску “Дорогуськ” у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця.
“Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П’ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб щодо охорони транспорту”, – йдеться у повідомленні.
Відтак зазначається, що служби супроводжуватимуть водіїв і таким чином стежитимуть за тим, щоб вміст цих вантажівок – крупи, кукурудзу та яйця – не розвантажили на території Польщі.
В анотації до розпорядження пояснюється, що процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна буде змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.
У документі мовиться про те, що транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.
Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.
Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.
Пізніше 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.
- Польща нея обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію.
- Польща змінить перелік сільськогосподарської продукції, забороненої для імпорту з України. Найімовірніше, що з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.
- Угорщина, яка раніше заборонила імпорт зерна з України, вирішила додатково заборонити до 30 червня ще й імпорт українського меду та деяких видів м’яса.