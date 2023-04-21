У ніч з 20 на 21 квітня Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України – після того, як зупинила його разом з імпортом минулого тижня.

Про це інформує RMF24.

Зазначається, що після другої години ночі в законодавчому віснику з’явилося розпорядження міністра розвитку і технологій Вальдемара Буди, яке дозволило транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі.

За даними видання, перші транспортні засоби з продуктами харчування з України, які перетнуть пункт пропуску “Дорогуськ” у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця.

“Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П’ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб щодо охорони транспорту”, – йдеться у повідомленні.

Відтак зазначається, що служби супроводжуватимуть водіїв і таким чином стежитимуть за тим, щоб вміст цих вантажівок – крупи, кукурудзу та яйця – не розвантажили на території Польщі.

В анотації до розпорядження пояснюється, що процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна буде змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.

У документі мовиться про те, що транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.

Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Лідер владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Пізніше 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.