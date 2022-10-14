Польща візьме участь у навчаннях з ядерного стримування, оскільки побоюється, що президент Росії Володимир Путін може натиснути на ядерну кнопку.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на слова міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

Маріуш Блащак заявив, що Польща проведе навчання з ядерного стримування, оскільки побоювання щодо того, що Путін може використати “ядерну кнопку”, зростають.

“Ми знаємо, що Путін використовує погрози, пов’язані з ймовірним застосуванням ядерної зброї, тому відповідь Північноатлантичного альянсу – це навчання з використанням саме цього засобу”, – сказав Маріуш Блащак, наголосивши на важливості наявності ядерної зброї в поточному контексті.

У навчаннях зі стримування беруть участь переважно США, проте Маріуш Блащак зазначив, що Польща також братиме участь із застосуванням звичайної зброї.

У повідомленні зауважили, що ядерне стримування обговорювалося на нещодавній зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Хоча Польща не має власної ядерної зброї, інтерес до цього питання почав зростати, зокрема й серед урядовців.

Висвітлення в засобах масової інформації можливого використання Росією ядерної зброї проти України почало викликати побоювання у поляків, які зараз згадують період холодної війни, коли на території Польщі було розміщено близько 200 радянських ядерних боєголовок.

Попри те, що поляки побоюються використання ядерної зброї, 54,1% громадян хотіли б, щоб Польща брала участь у програмі обміну ядерним арсеналом НАТО. Натомість 29,5% – проти розміщення ядерної зброї в їхній країні.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.

Як зауважив польський лідер, США – це велика ядерна держава та найбільша військова держава світу. Тому те, що Сполучені Штати сприймають погрози Росії серйозно, свідчить, що РФ варто остерігатись відповідної реакції Білого дому.

“Якщо Росія порушить усі табу і проти держави, яка не має ядерної зброї, і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, якщо проти цієї держави буде застосовано тактичну ядерну зброю, Росія може очікувати відповіді”, – пояснив Анджей Дуда.

Він також додав, що президент РФ Володимир Путін та його оточення знають, що застосування ядерної зброї – навіть тактичної – проти держави, яка не володіє ядерним озброєнням, зробить Росію вигнанцем світової політики.

Натомість кілька офіційних осіб Сполучених Штатів повідомили, що розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій або повідомлень, які можуть сигналізувати про те, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні. Водночас джерела попередили, що ознаки готовності Кремля застосувати ядерну зброю можуть з’явитись надто пізно.