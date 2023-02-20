Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО надати Україні післявоєнні гарантії безпеки – напередодні візиту до Варшави свого американського колеги, президента США Джо Байдена, – і у такий спосіб підтвердити підтримку Заходом Києва через рік від початку повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє Financial Times.

У телефонній розмові Дуда зауважив, що обіцянки гарантій безпеки “були б важливими” для України та морального духу її армійців.

Хоча Україна усвідомлювала, що зараз не може приєднатися до НАТО, Київ очікував “партнерства” з “якимись гарантіями безпеки”, – зазначив польський президент у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Дуда також закликав Байдена підтвердити “дуже рішуче” під час його візиту до Варшави, що США беззастережно підтримують статтю 5 НАТО – положення про колективну оборону, яке розглядає будь-який напад на державу-члена як напад на всіх.

Гарантії безпеки, яких прагне Україна, будуть структуровані інакше, фактично зобов’язуючи провідні держави НАТО, такі як США, Велика Британія та Франція, надавати військову допомогу у разі майбутнього нападу на Україну.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який разом із главою адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком написав офіційну пропозицію щодо післявоєнної безпеки України, назвав такі гарантії подібними до тих, які Ізраїль отримує від США.

У Мюнхені офіційні особи США та Німеччини применшили потребу в гарантіях безпеки на цьому етапі, стверджуючи, що військова підтримка, яка надається Україні, є гарантією, необхідною Києву.

Але Україна непохитна в тому, що їй потрібні більш обов’язкові гарантії військової підтримки після її досвіду з Будапештським меморандумом 1994 року. Згідно з цією угодою, Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на обіцянки Росії, Великої Британії та США не застосовувати проти неї військову силу.

Київ подав заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, хоча союзники визнали, що це – не короткострокова перспектива, поки триває війна.

Минулого разу Байден відвідував Польщу в березні 2022 року, і Дуда прогнозував, що поїздка президента США цього тижня матиме “великий вплив” на “весь східний фланг НАТО”.

Зауважимо, що 20 лютого до Києва з історичним візитом прибув президент Сполучених штатів Америки Джо Байден.