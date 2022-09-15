Віце-прем’єр-міністр, міністр культури та національної спадщини Пьотр Глінський заявив, що Польща вже подала РФ сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР червоною армією під час Другої світової війни.

Про це повідомили на сайті уряду.

Він наголосив, що 17 вересня виповниться річниця нападу Радянського Союзу на Польщу 1939 року. 83 роки тому Польща стала жертвою двох агресорів – Німеччини та СРСР.

Полотна зберігалися у музеях Познані, Лодзі, Вроцлава, Вілянува та в маєтку Голухув. Тепер вони входять до складу колекцій Пушкінського музею у Москві.

Міністерство презентувало загальнонаціональний проєкт під назвою «Порожні рами», який має нагадувати людям про витвори мистецтва та історичні будівлі, пограбовані під час Другої світової війни – як німцями, так і радянською владою.

Йдеться про картини “Поклоніння дитині” Лоренцо ді Креді, “Двоє святих” Аретино Спінелло, “Мадонна з немовлям та Іоанн Хреститель” невідомий італійський художник, “Мадонна з немовлям і ліліями на тлі пейзажу”, невідомий італійський художник другої половини в 15 століття, “Христос і спис” Лука Джордано, “Портрет художника” Валантена де Булоня, “Італійський краєвид зі стаффажем” Андреа Локателлі.

Про масштаби пограбування польських колекцій червоною армією може опосередковано свідчити кількість повернень, або, як тоді називали, “подарунків”, зроблених СРСР для Польщі відразу після війни. До 1956 року було переведено понад 27 тис. об’єктів і 20 тис. книги та архіви. Після розпаду СРСР до польських публічних колекцій повернулася лише одна робота: картина Помпео Батоні “Аполлон і дві музи” з довоєнної колекції Віланова.