Про це інформує PAP.
Садось переконаний, що санкцій на продукцію РФ потрібно запроваджувати негайно, хоча б через проблеми з імпортом української продукції.
Європі зараз не загрожує зрив ланцюга постачань сільськогосподарської продукції. Скоріше навпаки. У нас проблеми профіциту”, – зазначив він.
Єврокомісія жодного разу не пропонувала країнам ЄС запровадити санкції відносно харчових продуктів з РФ, пояснюючи це загрозою глобальній продовольчій безпеці.
Наразі ЄС прийняв десять пакетів санкцій проти РФ. Прийняття кожного вимагало одностайності 27 країн-членів.
Зауважимо, раніше повідомлялося, що деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.
Підхід, який обговорюється, докорінно змінить теперішній режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонено, а існуватимуть лише окремі винятки. Зараз же весь експорт дозволено, якщо він не підпадає під санкції.
Тож якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки.
Окрім цього, в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють як прагнення посилити дотримання вже запроваджених санкцій.
Натомість Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.
- 15 квітня у Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Польські фермери покинуть протестне містечко, яке вони створили в місті Щецин понад місяць тому, вимагаючи закрити кордони для українського зерна.
- За даними британської військової розвідки, Covid і повномасштабна війна спричинили в Росії “найгіршу нестачу робочої сили за десятиліття”.