Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що Варшава вимагатиме санкцій ЄС щодо імпорту російської сільськогосподарської продукції до Європи. Країна вважає неприйнятним дозволяти імпорт з РФ під приводом продовольчої безпеки.

Про це інформує PAP.

Садось переконаний, що санкцій на продукцію РФ потрібно запроваджувати негайно, хоча б через проблеми з імпортом української продукції.

Європі зараз не загрожує зрив ланцюга постачань сільськогосподарської продукції. Скоріше навпаки. У нас проблеми профіциту”, – зазначив він.

Єврокомісія жодного разу не пропонувала країнам ЄС запровадити санкції відносно харчових продуктів з РФ, пояснюючи це загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Наразі ЄС прийняв десять пакетів санкцій проти РФ. Прийняття кожного вимагало одностайності 27 країн-членів.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Підхід, який обговорюється, докорінно змінить теперішній режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонено, а існуватимуть лише окремі винятки. Зараз же весь експорт дозволено, якщо він не підпадає під санкції.

Тож якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки.

Окрім цього, в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють як прагнення посилити дотримання вже запроваджених санкцій.

Натомість Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.