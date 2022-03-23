Польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.

Про це інформує польське видання Onet.

Цю інформацію на конференції підтвердив речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин, який повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки підготувало список із 45 осіб з дипломатичних кіл, які працюють на російські спецслужби.

Як повідомляють добре обізнані джерела Onet, у середу вранці з цього приводу в міністерство закордонних справ терміново викликали посла Російської Федерації в Польщі Сергія Андрєєва.

За словами інформаторів, усі ці дипломати становили загрозу безпеці Республіки Польща, а їхню діяльність можна вважати шпигунством на користь іноземної держави.

Як визначив Onet, цю інформацію Міністерство закордонних справ має оприлюднити в середу вдень.