Про це повідомив польський правозахисник Петро Хлєбович для QIRIM.News.
На премію миру його номінувала віцеспікерка нижньої палати польського сейму (парламенту) Малгожата Госевська.
Також серед номінантів: британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров’я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та Папа Римський Франциськ.
Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках.
Раніше у грудні 2020 року член Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов звернувся до Адміністрації Президента України з клопотанням про висування Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.
- Відомо, що за 7,5 року російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян.
- Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив орденом “За заслуги” учасників “Кримської платформи”. Нагороду отримали прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та ще низка прем’єрів та президентів.