Цьогоріч Польща висунула Мустафу Джемілєва, лідера кримськотатарського народу та народного депутата лауреатом Нобелівської премії миру.

Про це повідомив польський правозахисник Петро Хлєбович для QIRIM.News.

На премію миру його номінувала віцеспікерка нижньої палати польського сейму (парламенту) Малгожата Госевська.

Також серед номінантів: британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров’я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та Папа Римський Франциськ.

Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках.

Раніше у грудні 2020 року член Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов звернувся до Адміністрації Президента України з клопотанням про висування Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.