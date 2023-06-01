Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна приєднається до підготовки українських пілотів на літаках F-16.

Джерело: Матеуш Моравецький в коментарі для “Укрінформ”.

Про це посадовець повідомив під час пресконференції у Кишиневі в межах саміту Європейської політичної спільноти.

“У нас занадто мало літаків F-16. Тому на сьогодні, від нас таких очікувань немає. Ми передали наші МіГи – хороші літаки, хороші винищувачі – і це високо цінується”,- наголосив Моравецький.

Очільник польського уряду також відзначив, що спільно з кількома іншими прем’єрами і президентом України Володимиром Зеленським взяв участь в обговоренні підготовки українських пілотів на F-16.

“Ми визначили графік таких навчань. Польща допомагатиме Україні у навчанні пілотів на F-16”,- підкреслив Моравецький.

Водночас глава Ради міністрів Польщі запевнив, що під час зустрічі у Кишиневі звернувся до країн, які мають значну кількість ЗРК Patriot, із закликом передавати їх Україні. Проте, як зауважив Моравецький, Польща не може передати Україні ці комплекси, оскільки має їх дуже мало.

“Декілька прем’єр-міністрів країн, які мають системи Patriot, пообіцяли їх швидке спорядження в Україну”, – резюмував посадовець.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.

За словами Дуди, у Польщі – недостатня кількість F-16 для передачі їх Україні. Країна має відносно невелику кількість літаків.

“Ми готові підтримати процес підготовки українських льотчиків – я говорив про це певний час тому з прем’єр-міністром та міністром національної оборони Маріушем Блащаком. Однак кількість літаків F-16, які у нас є, не дозволяє сьогодні говорити про передачу будь-якої їхньої частини Україні”, – додав лідер Польщі.