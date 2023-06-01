Джерело: Матеуш Моравецький в коментарі для “Укрінформ”.
Про це посадовець повідомив під час пресконференції у Кишиневі в межах саміту Європейської політичної спільноти.
“У нас занадто мало літаків F-16. Тому на сьогодні, від нас таких очікувань немає. Ми передали наші МіГи – хороші літаки, хороші винищувачі – і це високо цінується”,- наголосив Моравецький.
Очільник польського уряду також відзначив, що спільно з кількома іншими прем’єрами і президентом України Володимиром Зеленським взяв участь в обговоренні підготовки українських пілотів на F-16.
“Ми визначили графік таких навчань. Польща допомагатиме Україні у навчанні пілотів на F-16”,- підкреслив Моравецький.
Водночас глава Ради міністрів Польщі запевнив, що під час зустрічі у Кишиневі звернувся до країн, які мають значну кількість ЗРК Patriot, із закликом передавати їх Україні. Проте, як зауважив Моравецький, Польща не може передати Україні ці комплекси, оскільки має їх дуже мало.
“Декілька прем’єр-міністрів країн, які мають системи Patriot, пообіцяли їх швидке спорядження в Україну”, – резюмував посадовець.
Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
За словами Дуди, у Польщі – недостатня кількість F-16 для передачі їх Україні. Країна має відносно невелику кількість літаків.
“Ми готові підтримати процес підготовки українських льотчиків – я говорив про це певний час тому з прем’єр-міністром та міністром національної оборони Маріушем Блащаком. Однак кількість літаків F-16, які у нас є, не дозволяє сьогодні говорити про передачу будь-якої їхньої частини Україні”, – додав лідер Польщі.
- 15 травня віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримала першу партію ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS для розміщення поблизу російського кордону.
- Частина посадовців Конгресу США планують наполягати адміністрації президента Джо Байдена швидше надати Україні зброї для очікуваного контрнаступу.
- За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.