Про це повідомляє Gazeta.pl.

Прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер пояснив, що таке рішення може викликати “обґрунтовані юридичні сумніви”, однак поляки більше не можуть чекати реакції Європейського Союзу.

“Посилаючись на положення про безпеку, ми включили до проєкту положення, що блокують імпорт вугілля з Росії на національному рівні. Ми розуміємо, що це може викликати обґрунтовані юридичні сумніви, але ми не можемо продовжувати чекати на реакцію ЄС щодо цього”, — сказав Мюллер.

Також він прокоментував заморожування активів компаній, котрі підтримують агресію Росії проти України.