Про це повідомляє Gazeta.pl.
Прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер пояснив, що таке рішення може викликати “обґрунтовані юридичні сумніви”, однак поляки більше не можуть чекати реакції Європейського Союзу.
“Посилаючись на положення про безпеку, ми включили до проєкту положення, що блокують імпорт вугілля з Росії на національному рівні. Ми розуміємо, що це може викликати обґрунтовані юридичні сумніви, але ми не можемо продовжувати чекати на реакцію ЄС щодо цього”, — сказав Мюллер.
Також він прокоментував заморожування активів компаній, котрі підтримують агресію Росії проти України.
“Йдеться про заморожування активів. Для того, щоб конфіскувати заморожені активи, необхідно внести поправки до Конституції, але час заморожування забезпечить збереження цих активів, щоб після внесення поправок до конституційних положень можна було вжити подальших заходів”, — зауважив прессекретар.
- Раніше глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс запропонувала залучити дохід Росії від продажу газу і нафти для відновлення України після війни. Вона закликала збільшити обсяги допомоги та посилити тиск на РФ.
- Водночас Сполучені Штати Америки побоюються, що деякі європейські союзники чинитимуть тиск на Україну, аби наша держава украла мирний договір із Росією.
- Однак постачання газу через Білорусь газогоном Ямал-Європа до території Німеччини впало до нуля.
- Раніше міністри “Великої сімки” відкинули вимоги президента країни-агресора Володимира Путіна. Голови енергетики промислово розвинених країн заявили, що не будуть платити за російський газ рублями.