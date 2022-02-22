У Польщі заявили про наміри перенести стиковий матч відбору футбольного Чемпіонату світу-2022 (ЧС). Вони хочуть, аби змагання провели не у Москві, а на нейтральному полі.

Про це повідомляє польське спортивне видання Sport.pl.

Польська футбольна асоціація планує надіслати листа до ФІФА та УЄФА через дії Кремля щодо надання “незалежності” двом “республікам”. Матч має відбутися 24 березня.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що в цій ситуації їхні спортсмени не повинні їхати до Росії. Він наголосив, що матч спробують провести на нейтральній території, проте якщо цей варіант не схвалять, то будуть думати, як вийти із ситуації.

Поки неофіційні консультації з УЄФА не призвели до результату щодо перенесення матчу. Тому польська сторона направить офіційний лист. Видання зазначило, що поки ймовірність перенесення матчу невелика.

“З іншого боку, перенесення матчу до Польщі – сценарій мрії багатьох уболівальників – найменш ймовірний. Тоді росіяни могли б стверджувати, що вони не почуваються в безпеці”, — зазначили у повідомленні.

Зазначимо, що матч запланований наприкінці березня на московському стадіоні “ВТБ-Арена”. Переможець зможе продовжити боротьбу за вихід на ЧС-2022. Чемпіонат світу з футболу в Катарі відбудеться наприкінці 2022 року.

Видання додало, що Росія має потужний вплив в УЄФА та ФІФА. Зокрема російський “Газпром” є провідним спонсором європейських змагань. У 2017 році гравцям дортмундської “Боруссії” довелося грати в матчі Ліги чемпіонів через кілька годин після теракту на їх автобусі. У 2019 році поляки грали із Ізраїлем за кілька десятків кілометрів від місця падіння ракет. Хоча УЄФА та ФІФА стверджують, що вони проти змішування політики і спорту.