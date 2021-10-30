У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова. Міністерство закордонних справ України зреагувало та відкидає усі звинувачення.

Про це заявив міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк, передає польське видання dziennik.pl.

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що становище поляків в Україні змінюється в гірший бік.

Це, за його словами, відбувається через низку об’єктивних та суб’єктивних чинників.

Так, одним з об’єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація. Він сказав, що польські громади “скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді” і вони емігрують до Польщі, де можуть отримати доступ до освіти.

Ще одна причина – пандемія COVID-19. Оскільки за смертністю Україна наразі серед лідерів у Європі, то це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Серед суб’єктивних чинників погіршення становища поляків опинились несприятливий для поляків закон про мову, прославлення винних у Волинській трагедії та зупинення ексгумації польських жертв. Також на поляків впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.

“Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова”, – сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає усі твердження заступника МЗС Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито “дискримінацію” поляків в Україні.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі #Буквам повідомив, що використання побідних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є “щонайменше некоректним”.

“Воно вводить в оману наші суспільства, не зображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі”, – сказав Ніколенко.

Він висловив здивування, що заява польського міністра пролунала одразу після засідання у Варшаві комісії з питань освітніх потреб української меншини в Польщі та польської меншини в Україні, яка підтвердила взаєморозуміння та обопільну відкритість до конструктивного діалогу.