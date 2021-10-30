Про це заявив міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк, передає польське видання dziennik.pl.
Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що становище поляків в Україні змінюється в гірший бік.
Це, за його словами, відбувається через низку об’єктивних та суб’єктивних чинників.
Так, одним з об’єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація. Він сказав, що польські громади “скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді” і вони емігрують до Польщі, де можуть отримати доступ до освіти.
Ще одна причина – пандемія COVID-19. Оскільки за смертністю Україна наразі серед лідерів у Європі, то це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.
Серед суб’єктивних чинників погіршення становища поляків опинились несприятливий для поляків закон про мову, прославлення винних у Волинській трагедії та зупинення ексгумації польських жертв. Також на поляків впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.
“Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова”, – сказав Шинковський вель Сенк.
Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.
Реакція МЗС України
Міністерство закордонних справ України категорично відкидає усі твердження заступника МЗС Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито “дискримінацію” поляків в Україні.
Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі #Буквам повідомив, що використання побідних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є “щонайменше некоректним”.
“Воно вводить в оману наші суспільства, не зображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі”, – сказав Ніколенко.
Він висловив здивування, що заява польського міністра пролунала одразу після засідання у Варшаві комісії з питань освітніх потреб української меншини в Польщі та польської меншини в Україні, яка підтвердила взаєморозуміння та обопільну відкритість до конструктивного діалогу.
- Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз у шантажі через сварку щодо верховенства права.