Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Польщі у Twitter.

Згідно з заявою міністерства оборони, солдати з боку Білорусі погрожували відкрити вогонь по польських військових через кордон. Це відбулося при спробі приблизно 250 мігрантів потрапити у Польщу.

“Вчора відбулася чергова провокація проти польських солдатів, які охороняли кордон. Польські солдати зафіксували групу з близько 250 мігрантів біля кордону. Білоруські солдати, які їх охороняли, погрожували відкрити вогонь по наших прикордонниках.

Військові Польщі не дозволили себе провокувати, і загострення не відбулося. Дії солдатів Білорусі виглядали як спроба ескалації ситуації, а також як спроба приховати факт проникнення групи мігрантів на територію Республіки Польща.

Це ще один приклад того, як білоруси залучаються до процесу нелегальної міграції до Польщі”, – заявила пресслужба.