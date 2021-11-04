Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Польщі у Twitter.
Згідно з заявою міністерства оборони, солдати з боку Білорусі погрожували відкрити вогонь по польських військових через кордон. Це відбулося при спробі приблизно 250 мігрантів потрапити у Польщу.
“Вчора відбулася чергова провокація проти польських солдатів, які охороняли кордон. Польські солдати зафіксували групу з близько 250 мігрантів біля кордону. Білоруські солдати, які їх охороняли, погрожували відкрити вогонь по наших прикордонниках.
Військові Польщі не дозволили себе провокувати, і загострення не відбулося. Дії солдатів Білорусі виглядали як спроба ескалації ситуації, а також як спроба приховати факт проникнення групи мігрантів на територію Республіки Польща.
Це ще один приклад того, як білоруси залучаються до процесу нелегальної міграції до Польщі”, – заявила пресслужба.
- 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні, який є зовнішнім кордоном ЄС – “стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
- У серпні 2021 року польські чиновники вперше заговорили про проєкт будівництва паркану.
- Того ж місяця група білоруських прикордонників витіснила групу з 35 мігрантів і сама незаконно в’їхала на територію Литви.
- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.