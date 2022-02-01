У Польщі розглядають різні варіанти розвитку подій, зокрема готуються до найгіршого з них. Країна-партнер сподівається, що такого не станеться, але наголосила, що готова надати допомогу.

За словами Матеуша Моравецького, українська армія потребує більшої допомоги, оскільки у такий спосіб зменшується ймовірність ескалації конфлікту. Політик сказав, що все залежить від голови Кремля Володимира Путіна і “від того, що в його голові відбудеться”.

Представник польського уряду 1 лютого прибув до Києва. Під час робочої зустрічі планувалася розмова із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.

Про це Матеуш Моравецький повідомив під час брифінгу .

“Польща готується і на найгірший варіант, але я сподіваюся, що такого не станеться. Ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян”, – заявив Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі на запитання журналіста чи продовжать вони будувати паркан на кордоні з Білоруссю до українсько-польської межі, він відповів, що “не бачить такої потреби”. Також Денис Шмигаль висловив сподівання, що конфлікт із Росією розв’яжуть дипломатичним шляхом і обидві сторони не будуть залучені до подальшої військової ескалації.