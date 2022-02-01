Про це Матеуш Моравецький повідомив під час брифінгу.
Представник польського уряду 1 лютого прибув до Києва. Під час робочої зустрічі планувалася розмова із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.
За словами Матеуша Моравецького, українська армія потребує більшої допомоги, оскільки у такий спосіб зменшується ймовірність ескалації конфлікту. Політик сказав, що все залежить від голови Кремля Володимира Путіна і “від того, що в його голові відбудеться”.
У Польщі розглядають різні варіанти розвитку подій, зокрема готуються до найгіршого з них. Країна-партнер сподівається, що такого не станеться, але наголосила, що готова надати допомогу.
“Польща готується і на найгірший варіант, але я сподіваюся, що такого не станеться. Ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян”, – заявив Моравецький.
Прем’єр-міністр Польщі на запитання журналіста чи продовжать вони будувати паркан на кордоні з Білоруссю до українсько-польської межі, він відповів, що “не бачить такої потреби”. Також Денис Шмигаль висловив сподівання, що конфлікт із Росією розв’яжуть дипломатичним шляхом і обидві сторони не будуть залучені до подальшої військової ескалації.
“Українська армія сильна як ніколи. Хочу запевнити громадян України в безпеці. Ми вдячні Польщі за підтримку. Польща приймала наших громадян у разі потреби і я переконаний, що це буде і надалі. Ми маємо великі сподівання, що ескалація буде вирішена дипломатичним шляхом”, – зазначив прем’єр-міністр України.
- Нагадаємо, що Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, який надасть можливість наростити обсягу газу, який поставляється на Схід.
- Україна зможе отримати від Польщі військову допомогу та озброєння. Країна-партнер погодилася надати її на тлі зростання загрози наступу з боку Росії.
- Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що у разі вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.
- Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.