Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав Угорщину не перешкоджати реалізації шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

“Ми закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними. Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше” – зазначив Пьотр Мюллер.

Нагадаємо, що Угорщина додала нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакета санкцій проти Росії, який включає часткову заборону на імпорт нафти.

Також Будапешт вимагає виключити із санкційного списку очільника Російської православної церкви та прихильника Путіна патріарха Кирила.