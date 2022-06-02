Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
“Ми закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними. Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше” – зазначив Пьотр Мюллер.
Нагадаємо, що Угорщина додала нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакета санкцій проти Росії, який включає часткову заборону на імпорт нафти.
Також Будапешт вимагає виключити із санкційного списку очільника Російської православної церкви та прихильника Путіна патріарха Кирила.
- Європейський Союз намагається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Проте дебати все ще тривають, адже Угорщина просить внести додаткові зміни.
- Євросоюз ухвалив часткове нафтове ембарго проти Росії, однак офіційно дозволив Угорщині продовжувати купувати нафту у РФ.
- Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів.