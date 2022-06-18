Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“На нашу думку, сьомий пакет санкцій має бути впроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск на Росію”, – заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Натомість заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій завдав сильного удару по Росії. Проте він ще достатньо послабив Путіна та його військову машину.
“Надалі нам необхідні жорсткіші санкції”, – додав Марцін Пшидач.
Нагадаємо, що 11 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Рау Збіґнєв провели телефонну розмову та обговорили сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про напрацювання сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ та обмежень щодо очільника РПЦ патріарха Кирила.
- Також 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.
- Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив про стратегічну поразку Росії у війні в Україні.