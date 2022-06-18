Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“На нашу думку, сьомий пакет санкцій має бути впроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск на Росію”, – заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Натомість заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій завдав сильного удару по Росії. Проте він ще достатньо послабив Путіна та його військову машину.

“Надалі нам необхідні жорсткіші санкції”, – додав Марцін Пшидач.

Нагадаємо, що 11 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Рау Збіґнєв провели телефонну розмову та обговорили сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії.