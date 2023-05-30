У понеділок, 29 травня, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський підписав розпорядження, яке забороняє російським та білоруським фурам перетинати кордон країни.

Джерело: РАР.

Як зазначається, з 1 червня Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

Заборона з’явилася невдовзі після запровадження санкцій проти 365 білоруських посадовців, як відповідь на ув’язнення активіста польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчим часом підпише закон, націлений на вивчення та розслідування російського впливу на ситуацію в країні. Документом передбачено створення профільної комісії.

Окрім цього, Польща вже заморозила російські активи на понад мільярд євро. Водночас для того, щоб їх арештувати, необхідно внести відповідні зміни до Конституції.

Варто зауважити, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко та міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський уклали меморандум про співпрацю щодо інвентаризації архітектурних та археологічних втрат внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, 23 травня у Брюсселі глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо запуску хабу для обслуговування танків Leopard, що вже спорядили Україні. Такий хочуть запустити у Польщі. Також Блащак раніше заявив, що Варшава готова приступити до “навчання українських пілотів на літаках F-16”.

Як повідомляли #Букви, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау скоординували позиції довкола посилення інституційних зв’язків з НАТО, кроків до членства України в Північноатлантичному альянсі та гарантій безпеки.