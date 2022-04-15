Про це повідомляє Gazeta Prawna.
Відповідний закон “про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки” підписав польський лідер Анджей Дуда.
Цим актом також передбачено, що уряд Польщі зможе заморожувати активи осіб, які підтримали російську агресію, і створювати перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться обмежувальні заходи, зокрема блокування їхніх коштів та ресурсів.
Також закон забороняє використовувати або рекламувати символіку чи назви, що підтримують російську воєнну агресію проти України. За це передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 2 років.
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