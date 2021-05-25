Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на посадовця, що відповідає за програму імунізації, Міхала Дворчика.

“Ми проводимо ще одну рекламну кампанію… У нас залучені спортсмени, залучені актори, залучені впливові особи. Поряд із цими традиційними формами ми додаємо цю додаткову пропозицію”, – сказав Дворчик.

Посадовець пояснив, що лотерея проводитиметься за допомогою державних компаній та оператора Totalizator Sportowy.

Кожен двотисячний учасник лотереї виграє 500 злотих (3745 гривень). Крім того, двоє учасників виграють мільйон злотих (майже 7,5 млн гривень) та гібридний автомобіль.

Муніципалітетам також буде запропоновано змагатись за те, щоб отримати найвищі показники вакцинації. Посадовець пообіцяв, що перші 500 муніципалітетів, які вакцинують 75% населення, отримають 100 тисяч злотих (майже 750 тисяч гривень).