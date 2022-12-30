Польща ввела в експлуатацію четверту ділянку електронного загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 17, 6 км.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За даними відомства, ділянка електронного шлагбаума діє на територіях, які охороняються прикордонними постами в Новому Дворі та Ліпську. Зараз довжина електронного загородження становить 72 км.

За польсько-білоруським кордоном стежать понад тисяча денно-нічних камер та тепловізорів. Сигнали системи надходять до Центру нагляду в Білостоку, який постійно інформує патрулі Прикордонної служби про ситуацію на кордоні.

У Прикордонній службі Польщі зазначили, що до кінця року будуть готові ще дві ділянки загородження. Одна протяжністю 17,2 км, а друга – 18,1 км. Система працюватиме приблизно на 108 км.

Відтак, залишилося запустити п’ять ділянок загородження загальною протяжністю близько 100 км. Там вже облаштували телетехнічні контейнери та стовпи для камер, також встановили денну та нічну камери. Крім того, на сталевій дамбі встановлені сенсорні кабелі, а на деяких ділянках вони встановлюються в землю. Невдовзі також буде завершено встановлення тепловізорів.

Зрештою електронне загородження має захистити ділянку кордону з Білоруссю протяжністю близько 206 кілометрів. Вся система складатиметься з приблизно 3000 денно-нічних камер і тепловізорів, 400 км кабелів виявлення та 11 телекомунікаційних контейнерів.

“Саме електронна система є найважливішим елементом бар’єра для офіцерів формування та неоціненною підтримкою від спроб нелегального перетину кордону”, ­– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що у жовтні цього року у Польщі завершили будувати паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 187 кілометрів.

Паркан має висоту 5,5 метрів. Його вироблено зі сталевих панелей, які мають висоту 4,5 метра. Нагорі знаходиться колючий дріт.

За даними Польського радіо, у паркані передбачили проходи для тварин. Схожі конструкції створюють під час будівництва автомобільних доріг.

Також не перекриті прикордонні річки й водотоки. На ділянках використали системи охорони кордону, які нададуть можливість диким тваринам вільно перетинати паркан. На стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону. Йдеться про датчики руху та камери.

Зазначимо, що Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю в серпні 2021. Будівництво стало відповіддю на штучну мігрантську кризу, яку організував режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.