Про це повідомляє пресслужба Польського Морського управління.
У ніч з 3 на 4 грудня судно під російським прапором на шляху з Клайпеди до Північного порту в Гданську покинуло визначений фарватер і не відповіло на виклики польської служби, яка постійно контролює рух суден. Судно також не відповіло на виклики капітану порту.
На місце події було направлено підрозділ Морської пошуково-рятувальної служби. Через деякий час був встановлений зв’язок з командою. Судно направили на якірну стоянку Північного порту. Офіцери Кашубської прикордонної ескадрильї піднялися на корабель і перевірили тверезість екіпажу. Троє членів екіпажу, включаючи капітана, були в стані алкогольного сп’яніння.
Зараз судно стоїть на якорі. Про інцидент повідомлено до правоохоронних органів.
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