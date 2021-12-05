Польське Морське управління повідомила про затримання російського судна, екіпаж якого, разом з капітаном, був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба Польського Морського управління.

У ніч з 3 на 4 грудня судно під російським прапором на шляху з Клайпеди до Північного порту в Гданську покинуло визначений фарватер і не відповіло на виклики польської служби, яка постійно контролює рух суден. Судно також не відповіло на виклики капітану порту.

На місце події було направлено підрозділ Морської пошуково-рятувальної служби. Через деякий час був встановлений зв’язок з командою. Судно направили на якірну стоянку Північного порту. Офіцери Кашубської прикордонної ескадрильї піднялися на корабель і перевірили тверезість екіпажу. Троє членів екіпажу, включаючи капітана, були в стані алкогольного сп’яніння.

Зараз судно стоїть на якорі. Про інцидент повідомлено до правоохоронних органів.