Кабінет міністрів України прийняв розпорядження щодо внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення на 160 млн євро пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, кредитні кошти в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів отримають: “Укравтодор” – 94,1 млн євро на розбудову дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. Держмитслужба – 58,9 млн євро на облаштування пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску “Ягодин”, “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”.

Також кошти отримає адміністрації Держприкордонслужби – 7 млн євро на закупівлю безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону.

Крім того, відповідне розпорядження уряду врегульовує наступні питання: збільшення суми кредиту на 60 млн євро – до 160 млн євро; продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року; скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю. А також надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017 – 2018 роках, щодо збільшення їх ціни без обмеження розміру збільшення.

Довідково. Розпорядження Кабінету міністрів України “Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, учиненого в м. Варшава 9 вересня 2015 року, зі змінами, внесеними Протоколом, учиненим у м. Варшава 3 грудня 2018 року, та Протоколом, учиненим у м. Варшава 15 вересня 2021 року”.