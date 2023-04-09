Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми домашніми тваринами за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Необхідно були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка.
Проте, нещодавно країна скасувала це правило, тож, відтепер для громадян України діятимуть загальні умови ввезення тварин, які діють на території ЄС.
Нині згідно з новими правилами, переміщувані тварини мають відповідати вимогам законодавства ЄС. Так, особа може перевезти до п’яти домашніх тварин. Собак, котів і тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконано всі вимоги ЄС.
У додаток до переліченого списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, що підтвердить, що ввезення тварини немає комерційної мети. Окрім цього, потрібно буде надати результати тестування рівня антитіл проти сказу.
- Міністерство закордонних справ України розробило спеціальну інтерактивну мапу, яка допоможе українцям знайти прихисток за кордоном.
- У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.
- Понад мільйон українців, котрі втекли від повномасштабної війни, вже працевлаштовані по всьому ЄС. Близько 4 мільйонів українців отримали тимчасовий притулок у ЄС.