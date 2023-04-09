У Польщі посилили контроль за ввозом домашніх тварин з України. Українцям доведеться підготувати пакет необхідних документів згідно з умовами, що діють на території сусідньої країни, аби перетнути кордон зі своїми улюбленцями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми домашніми тваринами за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Необхідно були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка.

Проте, нещодавно країна скасувала це правило, тож, відтепер для громадян України діятимуть загальні умови ввезення тварин, які діють на території ЄС.

Нині згідно з новими правилами, переміщувані тварини мають відповідати вимогам законодавства ЄС. Так, особа може перевезти до п’яти домашніх тварин. Собак, котів і тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконано всі вимоги ЄС.

У додаток до переліченого списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, що підтвердить, що ввезення тварини немає комерційної мети. Окрім цього, потрібно буде надати результати тестування рівня антитіл проти сказу.