Польща змінить правила видачі безкоштовних квитків для українців

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Отримати безкоштовний квиток в поїздах 2-го класу TLK та IC, як і раніше, можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Посадка в поїзди відбувається по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках. Їх видають за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від “Укрзалізниці” на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.
Водночас громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, які підтверджують їх інвалідність.
Також нещодавно Укрзалізниця скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.
- Нагадаємо, що російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік РФ та захопити західну частину України.
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