Польща змінить правила видачі безкоштовних квитків для українців

З 1 червня у Польщі зміняться правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок. Варто зазначити, що пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Отримати безкоштовний квиток в поїздах 2-го класу TLK та IC, як і раніше, можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди відбувається по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках. Їх видають за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від “Укрзалізниці” на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Водночас громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, які підтверджують їх інвалідність.

Також нещодавно Укрзалізниця скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.