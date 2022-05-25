російсько-українська війна

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Польща змінить правила видачі безкоштовних квитків для українців

З 1 червня у Польщі зміняться правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок. Варто зазначити, що пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Четвер, 26 травня 2022, 00:55
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Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Отримати безкоштовний квиток в поїздах 2-го класу TLK та IC, як і раніше, можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до наступних груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди відбувається по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках. Їх видають за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від “Укрзалізниці” на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Водночас громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, які підтверджують їх інвалідність.

Також нещодавно Укрзалізниця скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.

Теги: війна, квитки, Польща, російська агресія, російсько-українська війна, Укрзалізниця

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