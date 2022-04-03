Про це Ярослав Качинський заявив інтерв’ю Welt am Sonntag.
“Я дуже незадоволений поведінкою німецького уряду. Німеччина могла б постачати більше зброї. І Німеччина могла б висловитися за нафтове ембарго в ЄС”, – зазначив голова партії “Право і Справедливість”.
Політик наголосив, що доходи РФ від продажу нафти у чотири-п’ять разів більші, ніж від газу, натомість відмовитися від неї простіше.
Він також зазначив, що не можна постійно підтримувати РФ мільярдними виплатами від закупівлі енергії. За його словами, це неприпустимо з політичної та моральної точки зору. І закликав Німеччину нарешті зайняти чітку позицію щодо цього.
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