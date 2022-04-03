Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський вимагає від Бундестагу ввести нафтове ембарго проти РФ та висловив незадоволення позицією Німеччини.

Про це Ярослав Качинський заявив інтерв’ю Welt am Sonntag.

“Я дуже незадоволений поведінкою німецького уряду. Німеччина могла б постачати більше зброї. І Німеччина могла б висловитися за нафтове ембарго в ЄС”, – зазначив голова партії “Право і Справедливість”.

Політик наголосив, що доходи РФ від продажу нафти у чотири-п’ять разів більші, ніж від газу, натомість відмовитися від неї простіше.

Він також зазначив, що не можна постійно підтримувати РФ мільярдними виплатами від закупівлі енергії. За його словами, це неприпустимо з політичної та моральної точки зору. І закликав Німеччину нарешті зайняти чітку позицію щодо цього.