Про це повідомляє польське державне агентство PAP.
У ніч з 1 на 2 листопада польські прикордонники помітили трьох невідомих осіб у формі, озброєних вогнепальною зброєю, які проникли на територію Польщі з боку Білорусі. Вони спробували встановити контакт, демонстративно перезарядили вогнепальну зброю та поїхали у зворотному напрямку.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь Олександра Чесновського через таке вторгнення на територію країни озброєних осіб.
Заступник голови польського МЗС Пьотр Вавжик заявив, що у такий спосіб “білоруський режим перевіряє, наскільки щільний кордон”.
Під час розмови з Чесновським польська сторона висловила протест і наголосила на неприпустимості таких дій.
“Ми повідомили, що дії білоруських спецслужб останніми тижнями стають дедалі тривожнішими та загострюють проблему. Але ми також налаштовані захищати кордони – наш та Європейського Союзу. У співпраці з нашими партнерами з ЄС та НАТО ми відіб’ємо будь-який напад на польський кордон”, – сказав Вавжик.
Також він висловив думку, що якби на польсько-білоруському кордоні вже був паркан, то інцидент би не стався.
Представник РБ відповів, що передасть інформацію про зустріч у польському МЗС до “свого штабу”.
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Європейський союз та його учасники вважають, що це результат свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу ввели надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
“Територія суверенної держави явно була порушена. Ми впевнені, що польська влада розбереться з цим інцидентом. Якщо це підтвердиться, то це буде чергова провокація режиму Лукашенка проти Європейського Союзу та його країн-учасників. Ми регулярно оцінюємо ситуацію щодо Білорусі у контексті продовження міграційної кризи та інших ворожих дій проти ЄС”, – вказав він.
- Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, який передбачає, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.
- 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.