Минулої ночі невстановлені особи у військовій формі перетнули польський кордон з боку Білорусі, показово перезарядили зброю та пішли у зворотному напрямку.

Про це повідомляє польське державне агентство PAP.

У ніч з 1 на 2 листопада польські прикордонники помітили трьох невідомих осіб у формі, озброєних вогнепальною зброєю, які проникли на територію Польщі з боку Білорусі. Вони спробували встановити контакт, демонстративно перезарядили вогнепальну зброю та поїхали у зворотному напрямку.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь Олександра Чесновського через таке вторгнення на територію країни озброєних осіб.

Заступник голови польського МЗС Пьотр Вавжик заявив, що у такий спосіб “білоруський режим перевіряє, наскільки щільний кордон”.

Під час розмови з Чесновським польська сторона висловила протест і наголосила на неприпустимості таких дій.

“Ми повідомили, що дії білоруських спецслужб останніми тижнями стають дедалі тривожнішими та загострюють проблему. Але ми також налаштовані захищати кордони – наш та Європейського Союзу. У співпраці з нашими партнерами з ЄС та НАТО ми відіб’ємо будь-який напад на польський кордон”, – сказав Вавжик.

Також він висловив думку, що якби на польсько-білоруському кордоні вже був паркан, то інцидент би не стався.

Представник РБ відповів, що передасть інформацію про зустріч у польському МЗС до “свого штабу”.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Європейський союз та його учасники вважають, що це результат свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу ввели надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.