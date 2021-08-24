Сьогодні, в День незалежності України, Польща передала Україні обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу.

Трансляція церемонії передавання цього вантажу відбувалася на сторінці президента Польщі в Facebook.

Участь у церемонії взяли міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та президент Польщі Анджей Дуда.

Ляшко нагадав, що напередодні Польща передала Україні 650 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Тепер надіслали медичні засоби та обладнання.

Читайте також: Польща продасть Україні вакцину AstraZeneca з коротким терміном придатності

За словами Дуди, загальна вартість гуманітарної допомоги (21 вантажівка зі 127 тоннами медичного обладнання і засобів) — понад 4 млн євро.

“Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе тим людям, які борються за здоров’я українців — лікарям, медсестрам. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності й дружби з боку Польщі до України. Друзів пізнаємо в складний час, друзів пізнаємо в біді”, — сказав Дуда.