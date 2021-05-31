Уряд Польщі хоче полегшити іноземцям пошук роботи в країні, "особливо в тих професіях, де не вистачає робочої сили".

Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl з посиланням на заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івону Міхалек.

“Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, почати тут працювати, особливо в тих професіях, де нам не вистачає робочої сили”, – сказала вона.

Зараз законодавчі зміни про працевлаштування іноземців перебувають на стадії розробки.

Планується підвищити роль центрів працевлаштування в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і скоротити інші формальності. Процедури, пов’язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю цифровими. Паралельно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.

“Є великий попит з боку роботодавців на співробітників з-за кордону. Щотижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля чи послуги, але і в інших областях, таких як інформаційно-комунікаційні технології”, – сказала Міхалек.

Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.