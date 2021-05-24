Уряд Польщі планує заборонити авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair та затриманням засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це вдалося дізнатися журналістам польської радіостанції RMF 24.

За даними журналістів, уряд Польщі найближчим часом заборонить польським авіалініям LOT Polish Airlines польоти в повітряному просторі Білорусі. Рішення з цього питання можуть оголосити вже сьогодні або завтра.

У компанії LOT вже розпочалася відповідна підготовка.

Як зазначає RMF 24, на сьогодні тільки два маршрути LOT проходять через Білорусь: рейси в Мінськ і Москву. Рішення польського уряду фактично означатиме скасування рейсу до Мінська. Польоти ж до Москви будуть здійснюватися за новим маршрутом в обхід Білорусі.

В публікації зазначається, що влада Польщі вирішила піти на такий крок, оскільки побоюється, що режим Олександра Лукашенка може незабаром вчинити з польським пасажирським літаком такі ж дії, як з лайнером Ryanair.

Міністерство закордонних справ Польщі вже закликало тих, хто публічно критикує Лукашенка, відмовлятися від поїздок до Білорусі.

Також повідомляється, що сьогодні ввечері в Брюсселі має відбутися саміт лідерів ЄС. За інформацією журналістів, на цьому заході прем’єр Польщі Матеуш Моравецький запропонує запровадити загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через повітряний простір Білорусі.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.