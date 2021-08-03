Білоруська спортсменка, яка перебувала в посольстві Польщі в Токіо, вилетить до Польщі в середу, 4 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Напередодні повідомлялося, що Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі. Раніше вона відмовилася летіти додому в Білорусь, заявивши, що білоруські офіційні особи відвезли її до аеропорту проти її волі за те, що вона критикувала тренерський штаб своєї команди.

“Вона вилетить із Токіо прямим рейсом до Варшави 4 серпня, через два дні. Вона прийняла пропозицію міністерства закордонних справ Польщі звернутися по міжнародну допомогу, вона зробила це і отримала сьогодні (2 серпня) польську візу. Ми у Фонді допомогли їй купити квиток до Варшави”, – раніше сказав Олександр Опейкін, очільник Білоруського фонду спортивної солідарності.

Джерело у фонді, який підтримує спортсменів, ув’язнених або позбавлених волі за свої політичні погляди, сказав, що Тимановська планувала в понеділок попросити притулок у Німеччині або Австрії.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонські сказав: “Я можу підтвердити, що ми видали гуманітарну візу. Я можу підтвердити, що ми надамо всю необхідну підтримку в Польщі, якщо вона побажає нею скористатися”.

Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ. Її силою відвезли в аеропорт і планували посадити на літак.

За даними агентства Reuters, Тимановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб спортсменку силою не змусили сісти в літак. Дівчина також попросила МОК про допомогу.

В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.