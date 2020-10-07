Про це повідомляється на сайті управління у справах захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).
Відповідно до рішення голови польського відомства юридичні особи зобов’язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу “Північний потік-2”.
Накладення такого штрафу пов’язано із завершенням судового розгляду управління із захисту конкуренції і споживачів щодо компанії, відповідальної за будівництво і експлуатацію газопроводу, без необхідної згоди голови управління.
Два роки тому у цій справі було притягнуто шість підприємців. Це російський “Газпром”, французька Engie Energy (країна реєстрації: Швейцарія), німецька Uniper, австрійська OMV, голландсько-британська Shell і німецька Wintershall (останні чотири компанії зареєстровані в Нідерландах).
Судовий розгляд, проведений польським антимонопольним відомством, показав, що у 2017 році, незважаючи на відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній (учасників консорціуму Nord Stream 1) уклали низку угод про фінансування “Північного потоку-2”.
Угоди, укладені між учасниками, стосувалися як фінансування, так і багатьох прав, наприклад, можливості втручання в діяльність “Північного потоку-2”. Більш того, встановивши заставу акцій “Північного потоку-2”, що фінансують боку стали “квазі” акціонерами цієї компанії – в разі невиконання “Газпромом” кредитної угоди вони б отримували акції компанії, яка будує газопровід. Для всіх були чітко визначені переваги і обов’язки участі у цілому підприємстві.
Раніше суд Європейського Союзу прийняв рішення про те, що російський газопровід “Північний потік-2” повинен діяти відповідно до регуляціями ЄС і не має права на виключення.
- У зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального сейм Литви виступив за припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”.