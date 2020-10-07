Голова відомства з конкуренції та захисту прав споживачів Томаш Хрустни наклав штраф в розмірі понад 29 млрд злотих (6 млрд євро) на російський "Газпром" і більше 234 млн злотих (52 млн євро) на інші п'ять компаній, які брали участь в будівництві газопроводу - в результаті відмови співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляється на сайті управління у справах захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).

Відповідно до рішення голови польського відомства юридичні особи зобов’язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу “Північний потік-2”.

Накладення такого штрафу пов’язано із завершенням судового розгляду управління із захисту конкуренції і споживачів щодо компанії, відповідальної за будівництво і експлуатацію газопроводу, без необхідної згоди голови управління.

Два роки тому у цій справі було притягнуто шість підприємців. Це російський “Газпром”, французька Engie Energy (країна реєстрації: Швейцарія), німецька Uniper, австрійська OMV, голландсько-британська Shell і німецька Wintershall (останні чотири компанії зареєстровані в Нідерландах).

Судовий розгляд, проведений польським антимонопольним відомством, показав, що у 2017 році, незважаючи на відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній (учасників консорціуму Nord Stream 1) уклали низку угод про фінансування “Північного потоку-2”.

Угоди, укладені між учасниками, стосувалися як фінансування, так і багатьох прав, наприклад, можливості втручання в діяльність “Північного потоку-2”. Більш того, встановивши заставу акцій “Північного потоку-2”, що фінансують боку стали “квазі” акціонерами цієї компанії – в разі невиконання “Газпромом” кредитної угоди вони б отримували акції компанії, яка будує газопровід. Для всіх були чітко визначені переваги і обов’язки участі у цілому підприємстві.

Раніше суд Європейського Союзу прийняв рішення про те, що російський газопровід “Північний потік-2” повинен діяти відповідно до регуляціями ЄС і не має права на виключення.