Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак показав, як прикордонники Білорусі патрулюють територію з ножицями, придатними для різання огорожі.

Відповідний допис він опублікував в Twitter.

Як сповіщалося, 3 листопада та 4 листопада Польща звинувачувала Білорусь у провокаціях на кордоні.

Блащак показав фотокартку, яка, за його словами, була зроблена польськими бійцями. На ній можна помітити чоловіків із ножицями.

“Такі прикордонні ситуації є звичним явищем. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка”, — написав він. “Білоруси щодня намагаються ескалувати, використовують провокації та відштовхують мігрантів на польську сторону”, — додав він.

Нагадаємо, невизнаний президент Олександр Лукашенко заперечує звинувачення в організації нелегальної міграції заперечує.