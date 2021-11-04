Відповідний допис він опублікував в Twitter.
Як сповіщалося, 3 листопада та 4 листопада Польща звинувачувала Білорусь у провокаціях на кордоні.
Блащак показав фотокартку, яка, за його словами, була зроблена польськими бійцями. На ній можна помітити чоловіків із ножицями.
“Такі прикордонні ситуації є звичним явищем. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка”, — написав він.
“Білоруси щодня намагаються ескалувати, використовують провокації та відштовхують мігрантів на польську сторону”, — додав він.
Нагадаємо, невизнаний президент Олександр Лукашенко заперечує звинувачення в організації нелегальної міграції заперечує.
- Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, яким передбачається, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.
- 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
- Постійний паркан на польсько-білоруському кордоні має з’явитися за пів року. Його висота — 5,5 метра.
- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.