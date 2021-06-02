Польща дозволить більшій кількості гостей збиратися на весіллях у зв'язку з падінням числа випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє польске видання О2 та агентство Reuters.

Так, міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельський заявив, що з 6 червня максимальне число людей, які зможуть бути присутніми на святкуваннях – наприклад, на весіллях – збільшать з 50 до 150.

“Попри зростання мобільності населення ми бачимо, що показники нових випадків зараження та зайнятості ліжок у лікарнях знижуються”, – сказав Недзельський на пресконференції.

Крім того, у Польщі дозволять проведення конференцій та масових заходів за умови наявності щонайменше 15 квадратних метрів на одного учасника.

Однак повністю вакцинованих від коронавірусу осіб як на святкуваннях, так і на інших масових заходах при обмеженні максимального числа учасників враховувати не будуть.

Про подальші послаблення обмежень на літній період уряд планує оголосити вже наступного тижня.