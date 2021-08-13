У серпні Польща надішле до України першу партію вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Це будуть дози із коротким терміном придатності.

Про це у розмові з радіостанцією RMF FM повідомив перший заступник міністра здоров’я Польщі Вальдемар Краска.

Польща має 8,6 млн не задіяних доз вакцини. Країна перепродаватиме їх, аби вони не зіпсувалися.

Дози вакцини AstraZeneca, що мають зіпсуватися швидше, будуть продані Україні.

“Ті вакцини, у яких коротший термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію — понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати 1,2 мільйона”, — сказав він.

За його заступника міністра, посол України в Польщі в розмові із ним висловив велику зацікавленість вакцинами.

“Україні досі бракує вакцин, там є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі”, — сказав Краска.

Про те, що Польща може продати Україні 1,2 млн COVID-вакцини AstraZeneca стало відомо ще в лютому. Орієнтовна вартість вакцини не сповіщалася.