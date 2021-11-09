Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, що намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.

Про це він заявив в сеймі Польщі, передає Канцелярія прем’єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, яким передбачається, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю. 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Моравецький акцентував, що Польща очікує на потоки мігрантів через Україну.

“Ми усвідомлюємо ризик того, що, якщо цей кордон (польсько-білоруський — ред.) буде дуже щільним, міграційний рух може піти через Україну”, — зазначив він.

Крім цього, Моравецький зазначив, що міграційна криза, можливо, триватиме ще роки.

“Ми готуємося до довгих місяців, довгих кварталів, а може, й довгих років боротьби з цією провокацією Лукашенка”, — сказав він.