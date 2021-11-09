Про це він заявив в сеймі Польщі, передає Канцелярія прем’єр-міністра.
Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, яким передбачається, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю. 3 листопада президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
Моравецький акцентував, що Польща очікує на потоки мігрантів через Україну.
“Ми усвідомлюємо ризик того, що, якщо цей кордон (польсько-білоруський — ред.) буде дуже щільним, міграційний рух може піти через Україну”, — зазначив він.
Крім цього, Моравецький зазначив, що міграційна криза, можливо, триватиме ще роки.
“Ми готуємося до довгих місяців, довгих кварталів, а може, й довгих років боротьби з цією провокацією Лукашенка”, — сказав він.
- Нагадаємо, польська сторона стверджує, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти “режимів Путіна та Лукашенка” за міграційну кризу на кордонах ЄС.