Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Про це повідомлили в ДПСУ.
“Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску “Будомєж-Грушів”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пункт пропуску відновить свою роботу з 1:00 за київським часом понеділка, 6 липня.
- Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.
- Україна відкрила пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.
- Угорщина відновила пропуск пасажирських автобусів з України.