Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Про це повідомлили в ДПСУ.

“Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску “Будомєж-Грушів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункт пропуску відновить свою роботу з 1:00 за київським часом понеділка, 6 липня.