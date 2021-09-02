У частинах Люблінського та Підляського воєводств, що поблизу кордонів Польщі та Білорусі, запроваджено надзвичайний стан.

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі.

31 серпня Рада міністрів прийняла рішення звернутися до президента Анджея Дуди щодо введення надзвичайного стану терміном на 30 днів у прикордонній зоні частин Люблінського воєводства та частин Підляського воєводства, інформувала канцелярія прем’єра.

Причина — потік нелегальних мігрантів з Білорусі.

“Ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через те, що режим Лукашенка вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі”, — казав очільник уряду Матеуш Моравецький, пояснюючи рішення Ради міністрів.

У четвер, 2 вересня, президент підтримав введення НС.

“Детально проаналізовано заяву про введення надзвичайного стану в Підляському воєводстві та частині Люблінського воєводства. (…) Президент вирішив запровадити надзвичайний стан у зоні, зазначеній у розпорядженні”, — сповістили в канцелярії.

Раніше стало відомо, що на кордоні Польщі та Білорусі буде побудовано нову суцільну огорожу висотою 2,5 м. Кількість польських солдатів, які несуть службу на кордоні, буде подвоєно.

Нелегальна міграція та Білорусь

Нагадаємо, за половину 2021 року в Литві було затримано 822 нелегальних мігранти з Білорусі. Торік було 81, позаторік — 46. Серед затриманих — здебільшого громадяни Іраку. Також чимало громадян Ірану та Сирії. Білорусів серед затриманих 46. За прогнозами, міграційні потоки надалі збільшуватимуться.

На початку липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

9 липня у Литві армія почала встановлювати загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для стримування потоку нелегальних мігрантів.