Уряд Польщі вводить загальнонаціональний карантин з 28 грудня до 17 січня у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

Зокрема, міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що на додаток до наявних обмежень, які залишаються чинними, будуть закриті готелі, зокрема для ділових поїздок.

Крім того, закриють гірськолижні траси й торгові центри – за винятком продуктових магазинів, аптек, книжкових і газетних точок, а також великих магазинів меблів.

У новорічну ніч з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня діятиме комендантська година.

Відзначається, що всі особи, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті, будуть зобов’язані пройти 10-денний карантин.