Про це повідомляє Gazeta.pl.
Зокрема, міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що на додаток до наявних обмежень, які залишаються чинними, будуть закриті готелі, зокрема для ділових поїздок.
Крім того, закриють гірськолижні траси й торгові центри – за винятком продуктових магазинів, аптек, книжкових і газетних точок, а також великих магазинів меблів.
У новорічну ніч з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня діятиме комендантська година.
Відзначається, що всі особи, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті, будуть зобов’язані пройти 10-денний карантин.
- 4 листопада прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення сурових карантинних обмежень у країні через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- Сьогодні також прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що в країні запровадять жорсткі обмеження на Різдво та Новий рік, щоб зупинити поширення коронавірусу COVID-19.