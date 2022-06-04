Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Швьонтек обіграла американську тенісистку Корі Гауфф із рахунком 6:1, 6:3, вдруге здобувши перемогу в турнірі. Глядачі зустріли її оваціями.

У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться, а також додала, що й далі підтримуватиме Україну.

“Я хотіла б сказати ще кілька слів про Україну. Будьте сильними, тому що війна все ще триває. Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію й буду підтримувати вас”, — зазначила спортсменка.