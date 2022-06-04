Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Швьонтек обіграла американську тенісистку Корі Гауфф із рахунком 6:1, 6:3, вдруге здобувши перемогу в турнірі. Глядачі зустріли її оваціями.
У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться, а також додала, що й далі підтримуватиме Україну.
“Я хотіла б сказати ще кілька слів про Україну. Будьте сильними, тому що війна все ще триває. Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію й буду підтримувати вас”, — зазначила спортсменка.
Слова підтримки для України польська тенісистка висловила після перемоги у тенісному турнірі "Roland Garros".
"Я хочу сказати дещо Україні. Залишайтеся сильними, світ все ще з вами. Я не буду втрачати надію і надалі вас підтримуватиму" – сказала Іга Швьонтек під час промови. pic.twitter.com/7U1TqHWru2
— Букви (@Bykvu) June 4, 2022
- Нагадаємо, що з 1 липня Польща припинить виплачувати допомогу українським біженцям. За винятком людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних матерів.
- Також, що Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів.
- Зокрема Польща припинила постачати Україні пальне на безоплатній основі. Таку допомогу сусідня країна здійснювала на тлі російського вторгнення та бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.