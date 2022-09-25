Концерти співзасновника Pink Floyd Роджера Уотерса були скасовані на майданчику в польському місті Кракові, повідомили організатори 25 вересня після того, як коментарі артиста щодо війни в Україні викликали шквал критики.

Про це інформує Reuters.

Уотерс мав з’явитися у Кракові наступного квітня, але повідомлення польських ЗМІ про відкритий лист, який він написав першій леді України Олені Зеленській, закликаючи її попросити свого чоловіка обрати “інший шлях” і критикуючи Захід за постачання зброї, спровокували люту зворотну реакцію.

“Live Nation Polska і Tauron Arena Krakow скасували концерт Роджера Уотерса”, — йдеться в повідомленні організаторів на веб-сайті залу.

Представник Tauron Arena заявив, що керівництво Уолтерса скасувало концерт без пояснення причини.

Польща зараховує себе до найвідданіших союзників Києва, а суспільна підтримка українського питання є дуже високою.

У середу місцеві ради Кракова мали проголосувати за резолюцію про оголошення Уотерса персоною нон грата.

Своєю чергою, у дописі в соціальних мережах Уотерс заявив, що це неправда, що він або його керівництво скасували концерти, і розкритикував місцевого радника Лукаша Вантуха через ініційоване голосування.

“Лукаш Вантух погрожував провести збори з проханням оголосити мене “персоною нон грата” через мої публічні зусилля заохотити всіх, хто бере участь у катастрофічній війні в Україні, особливо уряди США та РФ, працювати над миру шляхом перемовин. Якщо пан Лукаш Вантух досягне своєї мети і мої майбутні концерти в Кракові будуть скасовані, це буде сумна втрата для мене, тому що я з нетерпінням чекав можливості поділитися своїм посланням любові до народу Польщі”, – написав виконавець у дописі у Facebook.

У неділю вранці Вантух повідомив, що наразі він перебуває в Україні і прокоментує заяву Уотерса ввечері.

Довідка. Роджер Уотерс відомий як один із засновників (наприкінці 1965 року) та провідних музикантів (1967-1985) групи Pink Floyd. Був головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув групу, вважаючи, що вона вичерпала себе. Відносини між Уотерсом та його колишніми колегами з Pink Floyd частково відновилися лише у 2005 році, коли вони виступили у класичному складі на благодійному концерті Live 8 у Лондоні.

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів відомого британського музиканта, одного із засновників та лідерів гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Уотерс, відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль — це “расистський режим”, який проводить політику апартеїду та “етнічних чисток”. Музикант є активним прихильником міжнародного руху “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS), який проводить кампанії за бойкот, відкликання інвестицій та санкції проти Ізраїлю.

Дублюючи кремлівські наративи, музикант зазначив у листі, що українська влада перетнула “безліч червоних ліній, які були досить чітко визначені протягом кількох років” сусідньою РФ, і, як наслідок, крайні націоналісти, “поставили країну на шлях цієї катастрофи війни”.

Він закликав допомогти йому в “чесних зусиллях переконати лідерів припинити бійню, яка служить лише інтересам правлячих класів і крайніх націоналістів” як на Заході, так і в Україні, коштом “простих людей у ​​всьому світі”.

На початку серпня 78-річний Роджер Уотерс дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, на яке з обуренням зреагували у Києві та вітально – у Москві. Виконавець зазначив, що президент США Джо Байден “розпалює вогонь в Україні”, що є “величезним злочином”.