Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
Польські установки є модифікацією британської гаубиці AS90. Артустановка забезпечена гусеничним шасі з корейською ліцензією.
Максимальна дальність стрільби основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину САУ здатна здійснили шість вистрілів.
“Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ “Краб”. Після гармат М777 та FH70, САУ “Ceasar” та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити”, – йдеться в повідомленні.
Олексій Резніков зазначив, що з початку російського вторгнення багато чого змінилося. Зокрема довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї. У держави у цілому не було таких компетенцій достатньою мірою, оскільки раніше зазвичай “наголос робився на експорт вітчизняної зброї”.
- Нагадаємо, Польща надала Україні сучасні самохідні гаубиці. Загалом західний сусід передасть 18 одиниць техніки.
- Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, зокрема запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.