На фронті готові до використання польські самохідні артилерійські установки “Краб”. Вони стали п'ятим видом артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити до ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Польські установки є модифікацією британської гаубиці AS90. Артустановка забезпечена гусеничним шасі з корейською ліцензією.

Максимальна дальність стрільби основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину САУ здатна здійснили шість вистрілів.

“Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ “Краб”. Після гармат М777 та FH70, САУ “Ceasar” та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити”, – йдеться в повідомленні.

Олексій Резніков зазначив, що з початку російського вторгнення багато чого змінилося. Зокрема довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї. У держави у цілому не було таких компетенцій достатньою мірою, оскільки раніше зазвичай “наголос робився на експорт вітчизняної зброї”.