Активіст громадської організації “Європа без бар’єрів” Павло Кравчук заявив про те, що блокувальники на польському кордоні затримали патрульльний човен SAFE Boats International, який є частиною програми допомоги від уряду США.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, блокувальники, які представляють антиукраїнську партію “Конфедерація”, заявили, що затримали та послали в кінець черги вантажівку з човном компанії SAFE Boats, стверджуючи, що це “дорога яхта”, оформлена як гуманітарна допомога.

Кравчук зазначив, що отримав від компанії SAFE Boats коментар, де та заявила, що надала 27-футові патрульні човни типу “Кабіна з можливістю обходу” (Walk Around Cabin) для України.

“Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти”, – процитував заяву компанії він.

Активіст зауважив, що не може стверджувати напевно, що під чохлом саме один із цих човнів.

“Але вважаю дуже суттєвою імовірністю, що це так, і “Конфедерація” не тільки завдає шалених збитків економіці України та затримує життєво важливі постачання опосередковано, а й прямо блокує військові вантажі”, – резюмував Кравчук.