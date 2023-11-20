Близько 100 фермерів з асоціації “Зраджене село” планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску “Медика” в четвер, повідомив агентству Лукаш Мартин, один з її організаторів.

“Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним”, – сказав він.

Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту, галузевої групи, з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися в листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується в червні 2024 року.

У четвер Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне введення дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушило б чинну угоду між ЄС і Києвом.