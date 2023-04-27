Польські фермери покинуть протестне містечко, яке вони створили в місті Щецин понад місяць тому, вимагаючи закрити кордони для українського зерна.

Про це інформує RMF24.

Сьогодні, 27 квітня, фермери підписали протокол з міністром сільського господарства Робертом Телусом, завершивши переговори, які тривали більше тижня, про виконання їхніх вимог.

Підписаний протокол налічує понад 20 сторінок. На них у вигляді таблиці перераховані позиції фермерів та міністерства.

Найголовніше, про що вдалося домовитися фермерам – це дотації на зернові культури, які, за їх словами, невигідно продавати за нинішньою ціною. Мовиться про пшеницю та кукурудзу. Зазначається, що дотації також будуть доступні власникам великих фермерських господарств – до 300 гектарів.

Угода передбачає, що субсидії на сільськогосподарське пальне також зростуть, і міністр сільського господарства заявив про переговори з Єврокомісією щодо подальшого підвищення цих ставок. Також погоджено запровадження субсидій на добрива. Ціни на них стрімко зросли через подорожчання газу, який використовується для їхнього виробництва.

Поки що невідомо, чи умови, про які домовилися фермери, будуть прийняті загальнопольськими сільськогосподарськими організаціями. Хоча на експертні переговори з міністерством були запрошені всі охочі, протокол у Щецині підписали лише місцеві лідери фермерських організацій.

Розпочинаючи протест, фермери вимагали “негайного закриття кордонів для транспортування сільськогосподарської продукції з-за кордону” і зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Вони також вимагали допомоги з погашенням кредитів, взятих для ведення фермерської діяльності, та запровадження “антикризового щита” для сільського господарства. На їхню думку, уряд перестав прислухатися до фермерів, і сільськогосподарське виробництво стало неприбутковим.

Нагадаємо, що 15 квітня у Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.

Таке розпорядження оприлюднив міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда у Twitter.

За його словами, згідно з директивним рішенням Ради міністрів, він щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України. Йдеться про зернові, молоко, яйця та м’ясо птиці.

Лідер керівної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Також Качинський додав, що в Польщі проведуть загальний закуп імпортованого з України зерна, що лежить у польських силосах та на складах.

Зазначимо, що раніше фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.