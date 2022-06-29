Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці AHS Krab, котрі спорядила Польща, вже доставлені на фронт та допомагають українській армії успішно протистояти росіянам на полі бою.

Про це він повідомив у Telegram.

Залужний висловив щиру вдячність польському народу за дієву підтримку і допомогу.

“Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!”, – наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що САУ AHS Krab (САУ “Краб”) – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км, пояснив він.

1 червня 2022 року польські ЗМІ повідомили, що Україна підписала угоду на придбання додатково близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. САУ вироблятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa. Постачання будуть здійснюватися в найближчі кілька місяців, нині виробнича потужність HSW становить 20-30 одиниць на рік. Вартість угоди складає близько 3 мільярдів злотих, Україна перший експортний замовник цього типу зброї. 7 червня повідомлено про офіційне підписання угоди.