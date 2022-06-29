Про це він повідомив у Telegram.
Залужний висловив щиру вдячність польському народу за дієву підтримку і допомогу.
“Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!”, – наголосив він.
Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що САУ AHS Krab (САУ “Краб”) – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км, пояснив він.
1 червня 2022 року польські ЗМІ повідомили, що Україна підписала угоду на придбання додатково близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. САУ вироблятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa. Постачання будуть здійснюватися в найближчі кілька місяців, нині виробнича потужність HSW становить 20-30 одиниць на рік. Вартість угоди складає близько 3 мільярдів злотих, Україна перший експортний замовник цього типу зброї. 7 червня повідомлено про офіційне підписання угоди.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що постачання західної техніки, зокрема польських САУ “Краб”, є неоціненною допомогою для Збройних Сил України.
- Стало відомо, що норвезький уряд передасть Україні три ракетні системи MLRS M270. Країна домовилася з Великою Британією щодо їх модернізації та подальшого постачання на потреби ЗСУ.