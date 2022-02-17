Польські опозиціонери стали мішенню шпигунського програмного забезпечення ізраїльської компанії NSO Group – Pegasus, яке було створено для стеження за терористами. Amnesty International у своєму аналізі пов’язує це з витоком понад 50 000 телефонних номерів Pegasus Project.

Про це повідомляє The Guardian.

Криміналістичний аналіз, проведений Amnesty International, показав, що і Магдалена Лошко, колишня помічниця польського сенатора Кшиштофа Брейзи, і його батько, Ришард Брейза, отримували текстові повідомлення, які, за словами експертів з безпеки, відповідали атакам шпигунського програмного забезпечення Pegasus, створеного NSO Group.

В обох випадках час націлювання збігався з появою номерів мобільних телефонів Лошка та Ришарда Брейзи у витоку бази даних Pegasus. Наразі розслідування щодо NSO Group проводиться французькою некомерційною організацією “Заборонені історії” разом з The Guardian, Gazeta Wyborcza та Die Zeit.

Витік даних являє собою список з понад 50 000 телефонних номерів, які з 2016 року, ймовірно, вважають, представляли інтерес для клієнтів NSO Group. Розслідувачі вищезазначених видань вважають, що дані вказують на потенційні цілі, які клієнти NSO обрали задля шпигування.

Однак наявність номера телефону особи в базі даних не означає, що мобільний телефон зламали. Водночас у NSO рішуче заперечує, що дані мають будь-який зв’язок з ізраїльською фірмою, і заявляють, що номери телефонів у списку не є об’єктами клієнтів компанії.